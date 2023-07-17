«Авито»: продажи запчастей для автомобилей Lada в Челябинске выросли в 2,7 раза

В первом полугодии продажи запасных частей и деталей для автомобилей Lada на «Авито» в Челябинске выросли в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщают эксперты «Авито Авто».

Также в Челябинске ощутимо увеличились продажи запчастей для Chevrolet — в 2,3 раза), Toyota (в два раза), Volkswagen (+93%), Kia (+81%), Hyundai (+61%). Чаще всего горожане приобретали материалы для технического обслуживания — их покупали в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Также спросом пользовались двигатели, стекла, детали для салона и электрооборудование.

В целом по России на «Авито» сильнее всего выросли продажи запчастей для китайских марок Zotye и Haval — в четыре и 3,5 раза соответственно. Следом за ними идет южнокорейский Genesis (в 3,2 раза).

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