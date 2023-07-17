Жителя Ижевска будут судить за убийство знакомого топором

В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве с использованием топора. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, завершено расследование в отношении 59-летнего жителя Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным следствия, в апреле 2023 года он приехал в село Первомайский Завьяловского района к своему знакомому. Пока они выпивали, между ними возникла ссора, во время которой обвиняемый избил потерпевшего, а затем не менее восьми раз ударил топором по голове. Потерпевший скончался.

Обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы.