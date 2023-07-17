В Ярославском районе проводят проверку по факту гибели двух человек в пожаре

Ярославский следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели в пожаре 44-летней женщины и 2-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали, что сообщение о пожаре в дачном доме в СНТ «Пахма» Ярославского района поступило в 2:50 17 июля. На месте работали 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

«Когда пожарные приехали, дом горел по всей площади, уже было частичное обрушение кровли. Сразу по приезду обнаружили двух погибших на улице. Судя по всему, они пытались покинуть помещение. Дом уничтожен полностью»,— пояснили в МЧС.

К 3:20 пожар был потушен. Погибли два человека, по предварительным данным, бабушка и внучка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, в том числе пожаротехническая для определения точной причины пожара.

Алла Чижова