С августа на 25 улицах Казани вырастет стоимость парковки

В Казани на 25 улицах с 1 августа вырастет цена за стоянку машин на платных парковках, не менявшаяся уже шесть лет. Об этом на деловом понедельнике заявил замглавы исполкома Ильдар Шакиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его словам, стоимость услуги вырастет до 100, 70 и 50 руб. за час, соответственно. Это затронет улицы, где загрузка в пиковые часы составляет 95-100%. В частности, это стоянки на улицах Абсалямова, Бутлерова, Дзержинского, Джалиля, Миславского, Наджми, Профсоюзная, Пушкина, Столбова, Хакима и др.

«Это тот уровень загрузки, когда водители вынуждены искать свободное место, создавая блуждающий трафик, не находят его и оставляют свою машину, как правило, с нарушением правил дорожного движения», — отметил господин Шакиров.

"Ъ-Казань"