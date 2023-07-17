С августа на 25 улицах Казани вырастет стоимость парковки

В Казани на 25 улицах с 1 августа вырастет цена за стоянку машин на платных парковках, не менявшаяся уже шесть лет. Об этом на деловом понедельнике заявил замглавы исполкома Ильдар Шакиров.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По его словам, стоимость услуги вырастет до 100, 70 и 50 руб. за час, соответственно. Это затронет улицы, где загрузка в пиковые часы составляет 95-100%. В частности, это стоянки на улицах Абсалямова, Бутлерова, Дзержинского, Джалиля, Миславского, Наджми, Профсоюзная, Пушкина, Столбова, Хакима и др.
«Это тот уровень загрузки, когда водители вынуждены искать свободное место, создавая блуждающий трафик, не находят его и оставляют свою машину, как правило, с нарушением правил дорожного движения», — отметил господин Шакиров.