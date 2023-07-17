Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с такси на Гребном канале

Автомобиль такси и Subaru Impreza столкнулись на Гребном канале в Нижнем Новгороде вечером 16 июля. Погибла 18-летняя пассажирка такси, еще пять человек пострадали. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

По данным ГУ МВД, водитель такси пересек двойную сплошную линию и столкнулся с Subaru. От удара иномарку отбросило в припаркованный Nissan.

Трое пострадавших находятся в реанимации областной клинической больницы. Еще двоим госпитализация не потребовалась, их отправили лечиться домой.

Анастасия Еремина