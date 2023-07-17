УФАС возбудило дело по факту съемки флешмоба для чемпионата WorldSkills в Уфе

Руководство киностудии «Башкортостан», ансамбля имени Гаскарова и местную предпримательницу Гульнару Юрину подозревают в заключении антиконкурентного соглашения при съемке флешмоба для финала IX Национального чемпионата, состоявшегося в августе 2021 года в Уфе. К таким выводам пришла комиссия Управления ФАС по Башкирии, изучившая предоставленные республиканской прокуратурой материалы.

В антимонопольном ведомстве установили, что в августе 2021 года «Киностудия “Башкортостан“» и Гульнара Юрина без проведения конкурентных процедур заключили договор на съемку флешмоба стоимостью 500 тыс. руб. Однако при изучении видеоролика было установлено, что он был записан за четыре месяца до заключения договора, в апреле 2021 года.

Также между киностудией и госпожой Юриной в августе того же года был заключен договор на поставку экипировки для съемок. При этом, как полагают в УФАС, четырьмя месяцами ранее предпринимательница подписала контракт на приобретение этих товаров у двух других компаний. Сумма закупок составила 2,4 млн руб.

Аналогичным образом между предпринимательницей и ансамблем имени Файзи Гаскарова был заключен контракт на 9 млн руб. на создание видеопрезентационных материалов. Стороны подписали договор в августе, при этом месяцем ранее госпожа Юрина заключила контракты стоимостью 2,4 млн руб. (на производство видеоконтента) и 1,5 млн руб. (на презентацию ролика) с другим предпринимателем.

Комиссия УФАС пришла к выводу, что, заключая контракты без проведения конкурсов на фактически уже предоставленные товары и услуги, два госучреждения создали предпринимательнице преимущество перед другими участниками рынка. Ведомство возбудило административное дело по признакам нарушения закона о конкуренции, рассмотрение которого назначено на 2 августа. В качестве ответчиков привлечены оба государственных учреждения, а также госпожа Юрина.

Наталья Балыкова

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