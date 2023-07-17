Бречалов: каждый второй БПЛА в России к 2030 году должен производиться в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал органы власти и предприятия активно включиться к привлечению средств по готовящемуся на федеральном уровне нацпроекту по развитию беспилотных летательных систем. Об этом он сказал на аппаратном совещании 17 июля. Он напомнил, что сам нацпроект должны утвердить к 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Это точно наша тема. Как я уже говорил, к 2030 году каждый второй аппарат должен производиться в Удмуртии. Мы готовы производить БПЛА в том числе для гражданских нужд, для сельского хозяйства и лесной отрасли. Мы одни из первых стали применять БПЛА для нужд минприроды. Нам сейчас нужно не активно, а максимально агрессивно развивать это направление и средства, которые будут выделять по нацпроекту, с участием наших предприятий приземлять сюда в Удмуртию»,— сказал глава региона.

Он также отметил, что в течение года на федеральном уровне будет разработан нацпроект «Экономика данных», направленный на развитие систем связи и суверенной инфраструктуры для хранения данных внутри страны. Он попросил министра цифрового развития Тимура Меджитов включиться в эту работу и в ближайшее время представить свои предложения.

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