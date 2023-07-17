Три человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Хакасии

Два легковых автомобиля Nissan Safari и Honda Torneo столкнулись на 378-м километре автодороги Р-257 «Енисей» в Хакасии. В результате ДТП погибли три человека – пассажиры и водитель Honda Torneo, еще два человека – пассажир и водитель Nissan Safari получили травмы.

По данным регионального ГИБДД, после столкновения Honda Torneo загорелся.

Еще одно серьезное ДТП произошло в Кемеровской области 16 июля в 05:00 местного времени. На 351 километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись два автомобиля - Toyota Wish и грузовик Volvo.

Предварительно установлено, что 55-летний водитель Toyota Wish не убедившись в безопасности, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным грузовиком Volvo. В результате ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля – 51-летний мужчина, 42-летняя и 44-летняя женщины. Сам водитель, а также еще один пассажир Toyota Wish получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова