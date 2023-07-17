«Не волнуйся, чиновник, все у тебя хорошо будет»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем Telegram-канале. 89% участников поддержали идею председателя нижней палаты парламента, который предложил пересадить чиновников на машины отечественного производства. По мнению Володина, пришло время окончательно решить проблему, чтобы, в частности, поддерживать российский автопром, а не компании из недружественных стран. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не уверен в успехе данной инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вячеслав Володин решил всерьез продвигать идею пересадки чиновников и сотрудников госкорпораций на отечественные авто. В частности, потому что нечего помогать врагам и ездить на чуждых BMW, Mercedes-Benz и Audi. И родной наш автопром нужно поддержать, вывести его на принципиально новый уровень — это благое дело.

Как известно, министр финансов Антон Силуанов заявил, что готов свое ведомство пересадить на новую разработку АвтоВАЗа Lada Aura. Глава Минфина даже тестировал этот автомобиль на Петербургском экономическом форуме. Там, правда, у них случилось небольшое недоразумение, но машина вроде как не виновата. Впрочем, идем дальше.

Чиновников пересаживают на отечественные разработки уже лет, наверное, 30, и все никак не пересадят. Для первых лиц, правда, сделали Aurus, но для госслужащих средней руки подходящее авто все никак не находится. Юрий Михайлович Лужков в свое время совершал свои знаменитые объезды разных строек на «Москвиче» производства АЗЛК. Такого предприятия нынче уже не существует. Но в основном тогдашний мэр Москвы перемещался на иномарках.

Собственно, и Володин вроде бы ездит на Aurus. Правда, некоторые злые языки продолжают сомневаться и задаются провокационными вопросами: можно ли считать Aurus полноценной российской машиной? Но мы не будем развивать эту тему. Сказано, что в России делают, значит, наша.

Таким образом прослеживается тенденция: наверху понимают, что простой народ российский не жалует так называемые элиты. И тот политик, кто возглавит антиэлитный поход, получит серьезную прибавку к рейтингу. Особенно это касается Госдумы и, естественно, ее непосредственного руководителя. Непопулярны они, что там уж стесняться. Сплошь одни запреты. Ничего жизнеутверждающего не принимают в последнее время, так, чтобы народу простому понравилось бы. Поэтому идея Володина весьма кстати.

Всегда ведь приятно на душе, когда другому плохо. Особенно тому, кто богаче тебя и успешнее. Только вот рискует господин Володин — 90%, что из всего этого ничего не выйдет. И тогда с рейтингом вообще беда может приключиться, ибо обещания нужно выполнять. Когда этого не происходит, становится еще хуже. Нет, может быть, под телекамеры какого-нибудь несчастного и пересадят. А в реальности все останется так, как есть. Почему? Потому что в чиновники идут не для того чтобы жить плохо и быть как все. Если этот принцип нарушить, это рискует потрясти основы, начнется брожение умов, разные сомнения внутри так называемой властной вертикали. А это то, что сейчас совсем ненужно. Так что не волнуйся, чиновник, все у тебя хорошо будет. А народ, он поймет — не впервой.

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