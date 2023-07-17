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До конца года в Казани появятся около 1,5 тысячи парковочных мест

В Казани до конца этого года возведут порядка 1,5 тыс. парковочных мест. Об этом на деловом понедельнике заявил замглавы исполкома Ильдар Шакиров.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По его словам, парковки появятся на улицах Адоратского, Бондаренко, Вишневского, Калинина, Островского, Петербургская, на проспекте Ямашева и на прилегающей территории Центрального стадиона.

Парковочные места будут обустроены только в существующих ныне карманах и на участках автодорог, где водители оставляли автомобили хаотично.

"Ъ-Казань"

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