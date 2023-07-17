В Челябинске водителю самосвала оставили в силе приговор за ДТП с двумя погибшими

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор водителю самосвала, по вине которого на трассе погибли два человека. Апелляционная жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения, сообщают в прокуратуре региона.

В январе этого года Катав-Ивановский районный суд признал водителя большегруза виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Смертельное ДТП произошло 16 июня 2020 года на трассе М-5 в Челябинской области. Водитель самосвала при перевозке 15 т щебня на опасном участке утратил контроль за движением из-за отказа тормозов. Он столкнулся с попутно движущимися автомобилями. Водитель и пассажир одной из машин погибли.

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