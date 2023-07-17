Миллиардер Сергей Васильев передал акции Петербургского нефтяного терминала жене

Акции Петербургского нефтяного терминала миллиардера Сергея Васильева даром перешли его жене, пишет 17 июля 47news. Речь идет о 50% всего предприятия. Ранее в СМИ сообщалось, что бизнесмена нашли без сознания в апартаментах, а позже отвезли в реанимацию.

По данным издания, акции АО «ПНТ» были переведены женой с офшора на Кипре самого Васильева, а уже к декабрю она оформила дарственную на себя лично. На процедуре передачи акций, как пишет 47news, присутствовал также рукоприкладчик, компенсирующий волю владельца. Согласно последней отчетности бухгалтерской стоимости чистых активов, Елене Васильевой перешло около 6,2 млрд руб.

Ранее в СМИ сообщалось, что в январе 2022 года сотрудники личной охраны нашли бизнесмена Серея Васильева без сознания в апартаментах на Каменноостровском проспекте, 44. Он был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу и переведен в реанимацию. Позже в публичном поле миллиардер не появлялся.

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