В Набережных Челнах из-за вспышки кори закрыли детский сад

В Набережных Челнах в связи со вспышкой кори временно закрыли частный детсад. Об этом на деловом понедельнике сказал глава территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, всего в городе выявлены пять случаев заболевания. Господин Бариев отметил, что сейчас в Набережных Челнах принимают меры по вакцинации. «Есть и принципиальные отказники, по которым придется работать. Процент контактных, подлежащих вакцинации, должен быть 85%», — отметил господин Бариев.

"Ъ-Казань"