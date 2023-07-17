Гендиректором «ВСМПО-Ависма» назначен исполнительный директор пермского филиала

Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» принял решение о назначении на пост генерального директора компании Дмитрия Трифонова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Дмитрий Трифонов родился в октябре 1962 года в Верхней Салде Свердловской области. Окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС). С 1984 года работает в «Корпорации ВСМПО-Ависма», прошел трудовой путь от прокатчика горячего металла до исполнительного директора филиала «Ависма» в Пермском крае. На эту должность он был назначен в 2012 году.

Исполнять обязанности исполнительного директора «Ависмы» — филиала ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» будет Владимир Бабин, ранее занимавший должность заместителя директора по технологии «Ависмы».

ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов. В компании работают порядка 20 тыс. человек по всему миру. На начало 2022 года партнерами «ВСМПО-Ависма» являлись более 450 компаний в 50 странах мира.