В Татарстане на выборы выдвинулись 162 кандидата

В Татарстане на дополнительные муниципальные выборы 10 сентября выдвинулись 162 кандидата, сообщает пресс-служба регионального ЦИКа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В том числе 38 кандидатов представляют «Единую Россию», 24 — «Справедливую Россию», 12 — ЛДПР, 5 — партию «Новые люди». Еще 83 кандидата выдвинулись в порядке самовыдвижения.

Напомним, 10 сентября замещению подлежит 161 мандат. В том в 36 районах республики и один мандат депутата казанской городской по Павлюхинскому одномандатному округу (Приволжский район).

Выдвижение кандидатов продлится до 32 июля.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"