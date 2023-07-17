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В Татарстане на выборы выдвинулись 162 кандидата

В Татарстане на дополнительные муниципальные выборы 10 сентября выдвинулись 162 кандидата, сообщает пресс-служба регионального ЦИКа.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В том числе 38 кандидатов представляют «Единую Россию», 24 — «Справедливую Россию», 12 — ЛДПР, 5 — партию «Новые люди». Еще 83 кандидата выдвинулись в порядке самовыдвижения.

Напомним, 10 сентября замещению подлежит 161 мандат. В том в 36 районах республики и один мандат депутата казанской городской по Павлюхинскому одномандатному округу (Приволжский район).

Выдвижение кандидатов продлится до 32 июля.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"

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