В Казани прошел пикет против жестокого отношения к животным

Вчера в Казани в парке молодоженов состоялся пикет против «жестокого обращения по отношению к животным животным со стороны власти». В акции приняли участие около 20 человек. Многие из них пришли на пикет с питомцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Активисты развернули плакаты «Нам нужно больше приютов», «Поставь себя на их место», «Мне не нужен намордник, мне нужна любовь», «Мне не нужно, чтобы люди меня спасали, мне нужно, чтобы люди не мусорили».

Как сообщал «Ъ», на прошлой неделе Госдума приняла закон, который позволяет регионам самостоятельно решать, как контролировать безнадзорных животных. В документе сохраняется норма, что при отлове бездомных животных запрещается «применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных», однако оговаривается: «если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ». Зоозащитники считают, что власти регионов смогут усыплять животных.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"