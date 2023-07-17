В экстрим парке на Айских притесах прокомментировали гибель туриста

Администрация экстрим-парка Grifon, расположенного на Айских притесах в Челябинской области, где в пятницу погиб турист из Пермского края, сорвавшись с аттракциона, прокомментировала инцидент.

«В настоящее время администрация парка и компетентные органы проводят ряд мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении парка на странице в социальной сети VK. – По предварительным данным, причиной несчастного случая послужили трагическое стечение обстоятельств и человеческий фактор».

Также сообщается, что руководство парка поддерживает связь с родственниками погибшего и оказывает материальную помощь.

В парке заявляют, что Grifon проходил добровольную сертификацию, по результатам смотра и испытания оборудования специалисты сделали вывод о том, что все объекты находятся в надлежащем техническом состоянии. Последнюю проверку проводили за 12 дней до происшествия.

В субботу Следственный комитет возбудил по факту гибели туриста в экстрим-парке уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Расследование дела взял под контроль глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил главе регионального управления Петру Решетникову доложить о ходе работы по этому делу и установленных обстоятельствах.

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