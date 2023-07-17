Суд обязал район Башкирии подготовиться к ЧС

Верховный суд Башкирии обязал администрацию Ермекеевского района до конца года создать резервы для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. С соответствующим иском к муниципальным властям обратилась прокуратура, установившая, что «администрация самоустранилась от организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В исковом заявлении отмечалось, что власти должны заблаговременно создавать резерв ресурсов, рассчитанный на 50 человек, включающий в себя продовольствие, пищевое сырье, медикаменты, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие. Однако районная администрация не выделила финансирование для этих целей.

Бижбулякский межрайонный суд признал незаконным бездействие чиновников, выразившееся в непринятии необходимых мер по защите населения от ЧС, и обязал сформировать резерв до июля текущего года. Администрация направила апелляционную жалобу на решение, в которой просила отменить судебный акт, указывая, что муниципальное положение о резервах допускает экстренную закупку отдельных товаров вместо их приобретения и хранения.

Ответчик также заявил, что создание продовольственных, медицинских резервов, а также стройматериалов, топлива, средств индивидуальной защиты и других материальных ресурсов запланировано в 2024 году. Он попросил учесть, что район является высоко дотационным, а администрация предпринимает все зависящие от нее меры, но сформировать резервы в сроки, указанные прокурором, не представляется возможным.

Апелляционная инстанция согласилась, что установленный администрации для формирования запасов на случай ЧС срок недостаточен, в остальном решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Наталья Балыкова

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