Картель на торгах по ремонту моста раскрыли в Новосибирске

Компании ООО «Лайф-компани» и ООО СУ «СибСтрой», а также ИП Ларин Д.А признаны нарушившими антимонопольное законодательство на торгах по ремонту моста реки Каменка в Новосибирске, сообщает региональное управление ФАС.

«Компаниями использовалась схема «таран», при которой участники картеля, заявки которых заведомо не соответствуют требованиям документации, стремительно и последовательно снижают цену ниже рентабельной. Добросовестные участники торгов были введены в заблуждение резким снижением цены и отказались от конкурентной борьбы»,– сообщает ведомство. Действия компаний позволили СУ «СибСтрой» заключить контракт на 50 млн руб. при начальной 50,1 млн. Всего для участия в торгах, как следует из материалов закупок, было подано семь заявок.

По данным УФАС, материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

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Оксана Павлова