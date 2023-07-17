Врачи и токари стали самыми дефицитными работниками в Челябинской области

В июне самыми дефицитными специальностями в Челябинской области стали врачи, токари и маляры. На одну вакансию по таким позициям приходится 0,6-0,7 активных резюме, сообщается в исследовании HeadHunter.

В список наиболее дефицитных работников вошли повары — 0,8 резюме на вакансию, дворники, слесари и сварщики (по 0,9). Наблюдается нехватка главных врачей и заведующих отделений (по 1), разнорабочих (1,1), автомехаников, машинистов, администраторов магазинов и уборщиков (по 1,2).

Профицит кадров наблюдается на позициях директоров юридических департаментов и режиссеров — на одну вакансию приходится более 50 активных резюме. Также в избытке промоутеры, арт-директора, бизнес-аналитики, журналисты, психологи и операционные директора.

В июне в Челябинской области уровень конкуренции за рабочие места составил 2,2 резюме на вакансию

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