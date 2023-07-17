Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермская производственная компания презентовала новую разработку на выставке «Иннопром»

Пермская производственная компания «Меридиан» приняла участие в промышленной выставке «Иннопром», состоявшейся в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Как сообщили в компании, на выставке «Меридиан» представил собственную цифровую разработку – программное обеспечение для управления и мониторинга производственных линий. Система призвана контролировать процесс производства и выполнять оперативно-диспетчерские задачи. Это одна из первых разработок на российском рынке в области цифровизации производства. Программное решение заменит зарубежные продукты и будет применяться во многих отраслях промышленности.

В выставке «Меридиан» участвует в четвертый раз, предприятие было представлено на стенде Пермского края вместе с другими лидерами кластера производственных компаний Перми. Губернатор региона Дмитрий Махонин тоже присутствовал на мероприятии и поддержал развитие промышленных разработок.

Управляющий директор «Меридиана» Владилен Делидов рассказал изданию «РБК-Пермь» о программной новинке и перспективных планах развития. Он отметил, что компания планирует расширяться и внедрять свой продукт на промплощадках различных предприятий. «Меридиан» готов также оказывать сервисную поддержку, в том числе для оборудования других производителей.

ООО "Меридиан"

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...