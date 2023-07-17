Пермская производственная компания презентовала новую разработку на выставке «Иннопром»

Пермская производственная компания «Меридиан» приняла участие в промышленной выставке «Иннопром», состоявшейся в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Как сообщили в компании, на выставке «Меридиан» представил собственную цифровую разработку – программное обеспечение для управления и мониторинга производственных линий. Система призвана контролировать процесс производства и выполнять оперативно-диспетчерские задачи. Это одна из первых разработок на российском рынке в области цифровизации производства. Программное решение заменит зарубежные продукты и будет применяться во многих отраслях промышленности.

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В выставке «Меридиан» участвует в четвертый раз, предприятие было представлено на стенде Пермского края вместе с другими лидерами кластера производственных компаний Перми. Губернатор региона Дмитрий Махонин тоже присутствовал на мероприятии и поддержал развитие промышленных разработок.

Управляющий директор «Меридиана» Владилен Делидов рассказал изданию «РБК-Пермь» о программной новинке и перспективных планах развития. Он отметил, что компания планирует расширяться и внедрять свой продукт на промплощадках различных предприятий. «Меридиан» готов также оказывать сервисную поддержку, в том числе для оборудования других производителей.

ООО "Меридиан"