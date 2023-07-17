Судебный пристав стал фигурантом дела из-за взятки в 42 тыс. рублей за снятие ареста с имущества должников

В ЗАТО Железногорске возбуждено уголовное дело взятке в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Согласно материалам ведомства, в период с 2019-го по 2021 судебный пристав завел пять исполнительных производств о взыскании с должников свыше 2,5 млн руб. в пользу предприятий ЖКХ и банков, вынес постановления о запрете на совершение действий по регистрации принадлежащих им объектов недвижимости. Однако в последующем запрет был снят, имущество реализовано должниками, при этом задолженность по исполнительным производствам осталась непогашенной.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела Расследование установило, что судебный пристав-исполнитель совершал незаконные действия за взятку около 42 тыс. руб. По ч. 3 ст. 290 УК РФ (взятка) ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Обвиняемый, который в марте 2023 года ушел на пенсию, отрицает инкриминируемое ему преступление.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев