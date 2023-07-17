«Единая Россия» утвердила врио губернатора во главе партсписка на выборах в горсовет Красноярска

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков возглавил список кандидатов от «Единой России» (ЕР) на предстоящих выборах в горсовет Красноярска. Конференция регионального отделения партии, утвердившая список, состоялась 16 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Всего в общекраевой части списка кандидатов у ЕР пять человек. Помимо руководителя региона в нее вошли депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин, мэр Красноярска Владислав Логинов, спикер действующего созыва горсовета Наталия Фирюлина и депутат законодательного собрания региона Елена Пензина. «В условиях текущего сложного исторического этапа в нашей стране необходима сплоченная, единая команда власти»,- прокомментировал решение конференции господин Котюков.

Выборы депутатов горсовета Красноярска состоятся 8-10 сентября. В муниципальном парламенте 36 депутатов. 18 из них избираются по партспискам, 18 - в одномандатных округах.

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Валерий Лавский