В селе Саратовской области ввели режим ЧС после подтопления 100 домов

В селе Солянка Озинского района Саратовской области после дождей оказались подтоплены около 100 домов и придомовых территорий. Из-за дождей пострадали 183 человека, 18 из них потеряли кров. В селе ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности населения местного правительства Юрия Юрина.

«16 июля введен режим ЧС на территории села Солянка Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района. Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены — вода вошла в дома»,— сообщил господин Юрин.

По словам чиновника, всего в селе от дождей пострадали 183 человека, 18 из них сначала разместили в пунктах временного размещения (ПВР), двое останутся там на ночь. Остальные эвакуированные будут жить у родственников.

15 июля в Саратовскую область пришел мощный циклон, который принес с собой обильные ливни и перепады давления. Из-за ливня было заблокировано движения транспорта с 16:30 (15:30 мск) в районе села Солянка на автодороге Озинки — Перелюб.

Анастасия Ларина