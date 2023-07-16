В Судане, где четвертый месяц продолжаются бои, при взрыве погибли пять человек

В результате взрыва в городе Омбада в суданском Хартуме погибли 5 человек, еще 17 были ранены. Об этом сообщает AFP со ссылкой на очевидцев. Сегодня, 16 июля, по Хартуму наносились авиаудары, а в регионе Западный Дарфур усилились боевые действия. В Судане с середины апреля продолжаются боестолкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР)

На востоке и северо-западе Хартума армейские истребители «нанесли удары по базам», принадлежащим СБР, которые «ответили зенитным огнем», сообщили AFP очевидцы. В результате взрыва в Омбаде на северо-западе Хартума погибли пять человек, но число жертв может вырасти, поскольку «из-под завалов извлекается все больше пострадавших», сообщают очевидцы.

Также, по словам очевидцев, беспилотники СБР нанесли удар по крупнейшему госпиталю Хартума. По армейским данным, в результате атаки 15 июля на него же 5 человек погибли, 22 были ранены.

Вчера правительственный источник сообщил, что делегация ВС прибыла в саудовский город Джидда, чтобы возобновить переговоры о перемирии. Переговоры при посредничестве Саудовской Аравии и США были приостановлены в июне после систематического нарушения нескольких перемирий. Ни СБР, ни посредники пока не комментировали сообщения о возобновлении переговоров в Джидде.

Мария Федотова