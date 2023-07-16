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В Перми будут судить мужчину за незаконное хранение около 5,5 тысяч патронов и огнестрельного оружия

В Управлении МВД России по Перми завершили дознание по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в феврале 2023 года его задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска краевого МВД вместе с региональным УФСБ. Мужчина подозревался в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Установлено, что запрещенные к свободному обороту предметы фигурант приобрел несколько лет назад. Часть арсенала мужчина держал в своем автомобиле, другую под видом инструментов отдал знакомой. Она привезла посылку на хранение своей подруге-пенсионерке. Спустя несколько дней женщина из любопытства открыла ящик, но, увидев содержимое, в полицию обращаться не стала.

Во время обысков полицейские изъяли у задержанных три пригодных к стрельбе автомата, более 5 тыс. патронов различного калибра, прибор для бесшумной стрельбы, оптические прицелы, прибор ночного видения и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Пенсионерку суд признал виновной в незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ). Ей назначили штраф в размере 20 тыс. руб.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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