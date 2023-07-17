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Коммерсантъ FM
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Миллиарды ушли по компьютерной программе

Бывшего главного айтишника Арксбанка судят по делу о хищении 35 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Тверском районном суде столицы начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий Арксбанка Сергея Ипатова. Топ-менеджер кредитного учреждения, экстрадированный год назад из Черногории, обвиняется в хищении у клиентов банка 35 млрд руб. По версии следствия, такую сумму предполагаемому мошеннику удалось украсть за полтора года за счет искажения в базе данных Арксбанка сведений о вносимых физлицами на свои счета средств. Правоохранители полагают, что махинации могли осуществляться в интересах находящегося в международном розыске Ильи Клигмана, теневого бенефициара этого и еще десятка разорившихся кредитных учреждений. Впрочем, официальных обвинений в адрес последнего в рамках этого дела пока не выдвинуто.

Сергей Ипатов

Сергей Ипатов

Фото: кадр видео МВД России

Сергей Ипатов

Фото: кадр видео МВД России

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) столичная полиция возбудила 1 августа 2016 года, фактически сразу же после отзыва у Арксбанка лицензии. Ее кредитное учреждение лишилось из-за того, что, по мнению регулятора, размещало получаемые от населения средства в активы неудовлетворительного качества. Причем, как установил Центробанк, проводить агрессивную политику по привлечению вкладов Арксбанк продолжал даже после введения надзорным органом ограничения на привлечение денежных средств от физических лиц. Заманивали клиентов в банк выгодными условиями: например, доллары или евро на депозит предлагали положить под 4,4%, хотя в то время больше 3% другие финансовые учреждения не предлагали. На момент краха банк задолжал кредиторам почти 40 млрд руб.

Выявить суть махинаций правоохранителям помогла временная администрация по управлению банком, обнаружившая несоответствия в сведениях о вкладах физических лиц в десяти московских операционных офисах Арксбанка.

Из материалов дела следует, что махинации совершались с декабря 2014 года по 18 июля 2016 года, когда из банка и были выведены практически все деньги. Суть мошенничества, по версии следствия, заключалась в том, что главный айтишник Арксбанка Сергей Ипатов убедил руководство кредитного учреждения использовать для ведения электронного учета банковских операций компьютерную программу «Фронт-офис». Причем ее внедрение господин Ипатов представил как средство экономии денег за счет сокращения персонала кредитного учреждения.

На самом же деле, как установили полицейские, в течение полутора лет начальник управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий Арксбанка Сергей Ипатов с помощью этой программы по окончании каждого рабочего дня «значительно занижал суммы вносимых физлицами на свои счета средств». Разница между отраженными в базе сведениями и фактически поступившими в банк деньгами похищалась.

Первым в рамках расследования этого дела в декабре 2016 года был задержан начальник отдела по сопровождению ключевых клиентов Арксбанка Максим Чумакин. Именно на него как на организатора хищений 35 млрд руб. дало показания руководство Арксбанка. Впрочем, в июне 2018 года Басманный райсуд Москвы установил непричастность господина Чумакина к инкриминированному ему деянию и вынес в отношении него оправдательный приговор, а само дело вернул на дополнительное расследование.

Отметим, что в материалах уголовного дела Максима Чумакина в качестве второго «установленного следствием лица», причастного к преступлению, фигурировал и Сергей Ипатов. Однако для полицейских он оказался недоступен, поскольку успел скрыться за границей. В декабре 2017 года по ходатайству следствия бывшего главного айтишника разорившегося банка заочно арестовал Черемушкинский райсуд Москвы. В феврале 2018 года господин Ипатов был объявлен в международный розыск. Задержали его ровно через три года в Черногории, которая в прошлом году экстрадировала россиянина на родину.

Материалы уголовного дела в отношении Сергея Ипатова были направлены после утверждения обвинительного заключения в Тверской райсуд столицы. На процессе уже прошли предварительные слушания. Адвокат обвиняемого выдвинутые против своего подзащитного обвинения комментировать отказался.

Между тем в МВД полагают, что господин Ипатов в этой истории является лишь исполнителем, действовавшим в интересах находящегося в международном розыске экс-банкира Ильи Клигмана, которого правоохранители считают конечным бенефициаром Арксбанка и еще десятка разорившихся кредитных учреждений. Среди них, например, Геленджик-банк, банк «Интеркоммерц», Тайм-банк, Анталбанк, Инкаробанк, Трансинвестбанк, Байкалбанк.

По версии полицейских, господин Клигман и его команда поставили на поток вывод средств из кредитных учреждений в преддверии отзыва у тех лицензий. В общей сложности из этих финансовых организаций, по подсчетам силовиков, было выведено более 150 млрд руб. Напомним, что в апреле 2021 года в рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка «Агросоюз» господину Клигману заочно было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. А в розыск его объявили еще по делу о хищении из Байкалбанка. Тогда же ему предъявили заочное обвинение в мошенничестве.

Интересно, что за границу он перебрался в 2016 году, сразу же после возбуждения уголовного дела о хищениях в Арксбанке. Впрочем, в рамках этого расследования обвинение экс-финансисту пока не предъявлялось. Тем временем Агентство по страхованию вкладов (АСВ), признанное по уголовному делу потерпевшей стороной и гражданским истцом, через Арбитражный суд Москвы требует привлечь «контролировавшего Арксбанк Илью Клигмана к ответственности в виде возмещения убытков в размере 40 563 093 485,36 руб.». В ходе конкурсного производства было установлено, что якобы именно господин Клигман «организовал хищение средств вкладчиков, не отраженных в официальном учете банка, а также утрату ценных бумаг, принадлежавших кредитной организации». Как сообщили “Ъ” в АСВ, сейчас это дело находится в стадии рассмотрения, а в его рамках на имущество ответчика наложен арест на сумму заявленных требований.

Олег Рубникович

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