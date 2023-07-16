Российские школьники получили пять золотых медалей на международной олимпиаде по физике в Японии

На 53-й Международной физической олимпиаде школьников в Токио участники из России получили пять золотых медалей. Состязание проводится среди учащихся средних школ, в нем приняли участие школьники из более чем 80 стран, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

Международная физическая олимпиада (IPhO – International Physics Olympiad) – ежегодное международное соревнование по физике среди старшеклассников разных стран. Она проводится с 1967 года. Олимпиада состоит из двух туров: решение теоретических задач и лабораторной работы.

Золотых медалей были удостоены: Вячеслав Бобков (учащийся школы № 1589 в Москве), Роман Бурцев Всеволод Доля, Александр Ершов (все трое — учащиеся Физтех-лицея имени П.Л. Капицы, Долгопрудный), Егор Потапов (Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва).

Российские школьники завоевывают на Международной физической олимпиаде золотые медали уже четвертый год подряд. В 2022 году олимпиада проходила в дистанционном формате и была организована Швейцарией.

Эрдни Кагалтынов