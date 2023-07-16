В Пермском крае в ДТП погибло пять человек

Сегодня около 17 часов в Большесосновком районе (Пермский край) произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

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По данным ГИБДД, на 13 километре автодороги Большая Соснова - Частые водитель большегрузного автомобиля в результате повреждения колеса допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями «Чери», «Лада» и мотоциклом.

В результате ДТП погибли водитель и три пассажира иномарки, а так же водитель мотоцикла. По данным СМИ, среди погибших – двое детей. Водитель грузового автомобиля и пассажирка мотоцикла доставлены в медицинское учреждение.