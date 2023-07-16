На Урале скончался экс-глава полиции Североуральска

Скончался бывший начальник полиции Североуральска (Свердловская область) 53-летний Артур Салямов. Об этом «Ъ-Урал» сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По словам Валерия Горелых, Артур Салямов умер в ночь на 16 июля. «Его смерть не носит криминальный характер. Вероятнее всего, что-то внезапно случилось со здоровьем. Точный ответ на вопрос, почему конкретно перестало биться сердце, даст в ближайшее время медицинская экспертиза»,— отметил полковник Горелых.

По данным сайта регионального ГУ МВД, Артур Салямов родился в Красноуфимске. Окончив школу №13 в поселке Черемухово (Североуральский городской округ), он отслужил в ВС РФ. В 1993 году закончил Уральский лесотехнический институт и был принят на службу в органы внутренних дел.

Полина Хабарова

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