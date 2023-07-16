На природе с удобствами

На фоне растущего интереса инвесторов к глэмпингам власти вводят новые меры поддержки таких бизнес-проектов. Эксперты считают, что глэмпинг как направление туристического бизнеса будет развиваться, поскольку не требует больших вложений и позволяет предоставить клиентам отдых на природе со всеми удобствами. При этом есть ряд сложностей, связанных с поиском персонала, большим расстоянием от города и труднодоступностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Глэмпинг появился благодаря кемпингу – отдыху в палатках на организованных площадках. Отличие в том, что глэмпинг позволяет отдохнуть не в «спартанских» условиях, а в быстровозводимых комфортных домах. Они объединяют формат гостиничного номера с соответствующим обслуживанием и полноценный отдых на природе. Режим работы может быть как сезонный, так и круглогодичный.

В конце июня Ассоциация глэмпингов России сообщила, что в стране действует 368 подобных объектов. Кроме того, уже заявлены планы по созданию еще 50-80 до конца августа.

В 2022 году Министерство экономического развития России выступило с предложением создать национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Он направлен на привлечение россиян к путешествиям внутри страны. В рамках проекта в России с 2023 по 2024 год планируют создать около 2 тысяч модульных гостиниц, к котором относятся и глэмпинги. Как ранее писал «Ъ», по прогнозам Commonwealth Partnership, рынок, в том числе благодаря этой инициативе, будет расти в 2023-2024 годах примерно на 30% в год.

Южный Урал получит на создание модульных гостиниц 414 млн руб. на этот год и 504 млн на 2024-й. За счет государственных субсидий регионе планируют построить около 30 объектов, где будет более 850 номеров.

Первый глэмпинг на Южном Урале открылся в 2020 году на берегу озера Малый Теренкуль. Он включает в себя пять домов. Сначала из-за отсутствия отопления их открывали только на сезон, но в дальнейшем посетителям стал доступен круглогодичный глэмпинг. На данный момент в Челябинской области создано более десятка таких объектов.

По словам владелицы проекта Ural Glamp Марины Андреевой, на старте основная сложность бизнеса на глэмпинге заключается в поиске достойного персонала. Важно найти не только ответственного и многозадачного человека, но и разделяющего ценности компании. Сотрудник должен быть гостеприимным и эмпатичным, чтобы создать уютную и домашнюю обстановку. Из-за непосредственного расположения глэмпинга на природе владельцам необходимо предусмотреть множество нюансов. Один из них – насекомые. По словам Марины Андреевой, от них спасают ультразвуковые устройства. Они также помогают отпугнуть жуков-короедов, которые пробираются в деревянные дома и прогрызают древесину.

Значение имеет и выбор местности. «Для нас было важно, чтобы участок, где находится глэмпинг, сам по себе притягивал путешественников. Если лето, то это озеро, сосновый лес, возможность быстро добраться до природных достопримечательностей. Из-за того, что недалеко от нас находится горнолыжный курорт “Солнечная долина”, то зимой к нам едут любители активных видов спорта»,– поделилась Марина Андреева.

Эксперт отмечает, что отдаленность от города – это как раз то, ради чего люди посещают глэмпинг. «Расстояние от ближайшего мегаполиса оптимальное. На автомобиле из Челябинска до нас можно добраться за 1,5-2 часа. А для тех, у кого нет личной машины, мы можем предложить трансфер от партнеров»,- сказала Марина Андреева. Формат глэмпинга удобен для путешественников. Они выбирают его как «отправную тоску», с которой едут посещать природные достопримечательности Южного Урала.

Владелица глэмпинга Helloferma Леся Рекунова также считает основной сложностью своего направления бизнеса поиск квалифицированных специалистов в окрестных населенных пунктах – электриков, строителей. Также, по ее словам, изначально было непросто предугадать, что именно будет востребовано. «В самом начале мы поставили только три сафари-тента и не ожидали, что это вызовет такой большой спрос. В середине лета пришлось экстренно ставить еще два дома. Мы находимся ровно посередине между Екатеринбургом и Челябинском . Это одна из лучших трасс на Урале. по две полосы в каждую сторону. При таких условиях 100 километров вообще не ощущаются как большое расстояние»,- поделилась Леся Рекунова. Однако расстояние от крупных городов все равно ощущается. По словам владелицы, выходные дни, особенно в сезон, все расписаны заранее, но этого нельзя сказать о буднях в межсезонье.

Председатель челябинского комитета по туризму «Опоры России» Галина Вейсер, утверждает, что участок для глэмпинга нужно выбирать, учитывая требования законодательства, которые распространяются на те или иные территории. Также нужно учитывать, сколько времени понадобится на утверждение. Сложно получить все необходимые документы в ускоренном режиме. По мнению эксперта, для глэмпинга подойдет участок земли с соответствующим разрешением на использование и находящийся рядом с интересными для туристов природными объектами.

Партнер и руководитель Commonwealth Partnership Марина Смирнова считает, что формат глэмпинга не во всех случаях актуален. «Должно быть не просто «красиво», но что-то “из ряда вон”, исключительное по своей притягательности. В большей части таких мест нет никакой инфраструктуры по размещению. При этом потребитель такого “природного турпродукта” уже не тот “человек с рюкзаком”, который ходил в походы 50-60 лет назад. Глэмпинг предоставляет все удобства. Но просто жить там – это не цель поездки туриста. Ему нужны впечатления, поэтому необходимы эксклюзивные по своим характеристикам места. Например, плато Путорана, Курилы, вулканы Камчатки»,– считает Марина Смирнова.

По мнению эксперта, глэмпинг выгоден тем, что не требует больших инвестиций в начало бизнеса. Также есть возможность получить на его строительство субсидию от региона. Стоимость возведения одного модуля составляет в среднем 3 млн руб. Начать бизнес можно с 5-6 домиков, постепенно достраивая другие. Окупается такой проект за три-четыре сезона (при сезонной эксплуатации) или за два-три года (при всесезонной). «Глэмпинг – некапитальная постройка. И он должен быть трансформируемым. Его можно снять и перенести в другое место. Это его плюсы. Но глэмпинги строят в труднодоступных местах, соответственно, проблемы – подвоз продуктов и вообще снабжение, коммуникации и утилизация отходов», – отмечает эксперт.

Ольга Воробьева