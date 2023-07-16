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Девелопер «Ингрупп» построит жилой дом возле арбитражного суда в Перми

Пермский девелопер «Ингрупп» возведет жилой дом на участке возле арбитражного суда по ул. Подгорной, 109. Как указано в госреестре заключений экспертизы проектной документации, структура застройщика – ООО СЗ «Трэнта» - получила положительное заключение экспертизы на проект многоквартирного дома по этому адресу. Заключение экспертизы выдано на проект 6 июня. Объект будет иметь нежилые помещения и пристроенную автостоянку.

Фото: Земельный участок на ул. Подгорной, 109 в Перми, фото - кадастровая карта.

Фото: Земельный участок на ул. Подгорной, 109 в Перми, фото - кадастровая карта.

В «Ингрупп» не стали комментировать свой новый проект, но на сайте компании указано, что жилой дом наи ул. Подгорной, 109 будет называться Slide.

О приобретении «Ингрупп» участка на ул. Подгорной стало известно в апреле. По данным кадастровой карты, территория имеет площадь 1,5 тыс. кв. м и предназначена под многоэтажную жилую застройку. Помимо здания арбитражного суда, рядом находится автосервис. Ранее продажу этой территории в суде оспаривал бизнесмен, основной владелец «Технопарка «Пермь» Евгений Протопопов. Господин Протопопов требовал признать недействительными сделки в отношении участка, заключенные между Иваном Ветошкиным и Екатериной Калабиной. Как пояснял ранее предприниматель «Ъ-Прикамье», он собирался приобрести участок для возведения офисного или торгового центра. Но когда Евгений Протопопов перечислил задаток за участок, недвижимость перепродали другому покупателю. Задаток, как и основной платеж, сторона продавца не приняла, хотя договор был уже подписан, уточнял бизнесмен. В ноябре производство по делу прекратили, потому что господин Протопопов ходатайствовал об отказе от иска.

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