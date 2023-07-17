Илья Коломейский покидает пост директора камерного театра

Директор челябинского камерного театра Илья Коломейский покидает пост. 17 июля – его последний рабочий день в качестве руководителя коллектива, сообщает пресс-служба учреждения.

Господин Коломейский руководил театром с мая 2014 года. «За это время вел активную проектную деятельность в качестве инициатора, руководителя, координатора социально и экономически значимых проектов»,- говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что в театре в этот период были проведены ремонт и техническое переоснащение, заработала театральная галерея, проходило большое количество мероприятий.

По данным СМИ, место руководителя театра займет Павел Михайлов.

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