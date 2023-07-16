ВСУ в субботу 88 раз обстреляли Белгородскую область

В субботу, 15 июля, ВСУ нанесли не менее 88 ударов по Белгородской области. Об этом сообщается в ежедневной сводке обстрелов, опубликованной губернатором Вячеславом Гладковым.

Больше всего ударов в этот день пришлось на Белгородский район . По российской оценке, ВСУ выпустили 18 артиллерийских снарядов по селу Красный Хутор выпущено, и девять — по селу Журавлевка. Село Наумовка «обстреливали из артиллерии и гранатомета» — было зафиксировано два и девять выстрелов соответственно. Губернатор заверил, что «ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет».

. По российской оценке, ВСУ выпустили 18 артиллерийских снарядов по селу Красный Хутор выпущено, и девять — по селу Журавлевка. Село Наумовка «обстреливали из артиллерии и гранатомета» — было зафиксировано два и девять выстрелов соответственно. Губернатор заверил, что «ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет». Также были обстреляны несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа . По хутору Марьино ВСУ выпустили 16 минометных снарядов, по пограничному пункту пропуска «Шебекино» — 12. В селе Новая Таволжанка были зафиксированы два «прилета» артиллерийских снарядов. Еще один минометный снаряд попал рядом с частным домом в хуторе Мухин. В здании были выбиты окна и посечен фасад, но никто не пострадал.

. По хутору Марьино ВСУ выпустили 16 минометных снарядов, по пограничному пункту пропуска «Шебекино» — 12. В селе Новая Таволжанка были зафиксированы два «прилета» артиллерийских снарядов. Еще один минометный снаряд попал рядом с частным домом в хуторе Мухин. В здании были выбиты окна и посечен фасад, но никто не пострадал. В Борисовском районе , как сообщил губернатор, под обстрел попала окраина села Козачье Рудченское: «Зафиксировано десять прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет».

, как сообщил губернатор, под обстрел попала окраина села Козачье Рудченское: «Зафиксировано десять прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет». Еще несколько случаев обстрелов было зафиксировано в Краснояружском районе. ВСУ четыре раза выстрелили «из артиллерии» по окраине поселка Прилесье и пять раз — по окраине села Вязовое. Там осколками снарядов были повреждены забор и фасад сельскохозяйственного предприятия, обошлось без пострадавших.

Сергей Калашников