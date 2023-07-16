В Челябинске произошло ДТП с участием трех автомобилей

Госавтоинспекция Челябинска проводит проверку по факту ДТП с участием трех автомобилей и электроопоры. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Дорожная авария произошла 15 июля в 22:45 около дома №31 по улице Пустового. Столкнулись автомобили Toyota RAV4 под управлением 31-летнего водителя, ВАЗ 2110, за рулем которого был 21-летний горожанин, и ВАЗ 2114. От удара последний изменил траекторию движения, врезался в электроопору, повредив ее, а затем опрокинулся. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 24-летнему водителю ВАЗ 2114.

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