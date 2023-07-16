Замглавы Косинского района осуждена за халатность при покупке жилья для детей-сирот

Заместитель главы Косинского муниципального округа осуждена за халатность при покупке жилья для детей-сирот, сообщает пресс-служба Кудымкарского городского суда. Как пишет properm.ru, речь идет о Светлане Захарченко, которая курировала в муниципальном округе вопросы экономики и инфраструктуры и являлась председателем комиссии по приемке жилья, приобретаемого для детей-сирот.

Обвинительный приговор чиновнице Кудымкарский городской суд вынес 28 июня. Из материалов уголовного дела следует, что в ноябре 2020 года между администрацией района и неким индивидуальным предпринимателем был заключен контракт, по которому муниципалитету перешли 4 жилых помещения в двух двухквартирных домах. Как выяснилось позже, указанное жилье не соответствовало техзаданию к муниципальному контракту и было непригодно для проживания.

Подсудимая недобросовестно относилась к службе, чиновница ненадлежащим образом организовала работу по осмотру этого жилья и соответствия его условиям муниципального контракта. Замглавы района не обеспечила участие в комиссии специалистов контрольно-надзорных органов, из-за этого нарушения, допущенные при строительстве домов, не обнаружили при осмотре квартир. Другие члены комиссии не имели специальных знаний в области строительства. В результате бюджету Косинского округа причинен крупный ущерб в виде целой стоимости перечисленных квартир – в размере 3,7 млн руб.

Приговором суда подсудимой назначен штрафа в размере 50 тыс. руб. Из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности осужденную освободили от назначенного наказания. Также суд признал за прокурором право на удовлетворение иска о взыскании с осужденной ущерба и передал вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.