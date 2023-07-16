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Более 17 тысяч человек отпраздновали День металлурга в Челябинской области

В Челябинской области более 17 тыс. человек посетили массовые мероприятия в честь празднования Дня металлургов. Охрану общественного порядка обеспечили более тысячи сотрудников полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Самые масштабные праздничные мероприятия прошли на площадке спортивного комплекса «Металлург» в Челябинске, где собралось 3,5 тыс. горожан, а также в Магнитогорске. Здесь церемония открытия второй очереди парка «Притяжение» собрала около 3 тыс. магнитогорцев.

«Нарушений общественного порядка при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга, не допущено»,– сообщает региональный полицейский главк.

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