На торгах проданы два участка «Треста №14» в поселке Горный

Конкурсный управляющий ПАО «Трест №14» Олег Касьянов сообщил о продаже на торгах двух участков предприятия-банкрота. Согласно сведениям в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на аукционах продали два участка в Горном на ул. Рассветная и возле жилого квартала «Озеро». Участок на ул. Рассветная в 8,6 га предназначен для многоквартирных домов 1-5 этажей, его за 43 млн руб. купила пермская строительная фирма «Авангард». Территория возле квартала «Озеро» (4 га) предназначена для сельхозиспользования, она ограничена улицами Красивая и 2-я Линия. Ее приобрел предприниматель Ильдар Юсупов за 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Авангард» учреждено в 2008 году. Строительная компания принадлежит Наталье Лобановой, владелице ООО «Эконова» (кровельные работы) и ООО «Автоспецстрой» (инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование).

Ильдар Юсупов временно исполняет обязанности директора МУП «Теплогенерирующая компания «Двуречье» и владеет ООО «Рэм-сервис» (производство пара и горячей воды, Фролы).

В январе 2021 года арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии. Недавно на торгах конкурсный управляющий предприятия продал за 60,3 млн руб. новому пермскому застройщику «Канта групп» два участка по улице Радужной, 3. Общая площадь территорий составляет 1,3 га, на них расположены недостроенные многоквартирные дома.