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ФСИН отказалась от закупки маммографов за 208 млн рублей

Федеральная служба исполнения наказаний отказалась от закупки маммографических рентгеновских систем, которые позволяют диагностировать патологии, опухоли, кисты и другие новообразования. Стоимость контракта на их приобретение должна была составить 208 млн рублей, сообщает АБН.

Согласно техзаданию, ФСИН рассчитывала получить 20 таких устройств. Их планировалось доставить до конца года в 20 учреждений пенитенциарной системы в Санкт-Петербурге, Архангельске, Калининграде, Кирове, Вологде и других населенных пунктах.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал о планах Смольного закупить у ФСИН 300 киосков для прессы на 535 млн рублей. Их предполагалось сдать в аренду бизнесу для торговли печатной продукцией.

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