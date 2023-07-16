«Своим шансом ЦСКА не воспользовался»

«Зенит» восьмой раз выиграл Суперкубок России. В турнире, который состоит всего из одного матча, действующий чемпион РПЛ обыграл обладателя Кубка страны — ЦСКА. Основное время игры завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти точнее были игроки «Зенита». За развитием событий на стадионе в Казани следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Перед началом матча «Зенит» считался фаворитом. Все-таки потерь у армейцев было немало, а чемпион РПЛ мог выставить россыпь дорогостоящих легионеров, включая Малкома и Клаудиньо. Вообще в составе петербургского клуба было шесть бразильцев, и, когда камера во время звучания гимна России показывала лица футболистов, создавалось впечатление, что режиссеры случайно включили картинку чемпионата другой страны.

Но на поле бразильцы «Зенита» действовали совсем не по-бразильски. В первом тайме чемпион не только не создал ни одного опасного момента, но еще и по воротам соперника ни разу внятно не ударил.

Армейцы были лучше во всем, но забить не могли. Напряжение нарастало, и в концовке тайма чуть не вспыхнула драка. В паузе один из врачей команды «Зенита» задел сумкой с напитками сидящего на бровке поля Милана Гайича. Другой игрок ЦСКА Федор Чалов тут же оттолкнул обидчика. К счастью, потасовки удалось избежать. Но забить армейцы все же не смогли, и в перерыве Чалов с трудом сдерживал эмоции:

«Если честно, пока больше борьбы, а не футбола. Опять какие-то моменты очень спорные. Честно говоря, хочется, чтобы у нас люди прибавляли, а получается, уже вторая игра подряд, и происходят какие-то нефутбольные истории».

Во втором тайме ЦСКА, если называть вещи своими именами, просто «возил» Зенит. От почти стопроцентных голов чемпиона спасал вратарь Михаил Кержаков. И когда дело дошло до послематчевых пенальти, уже было понятно, что на кураже голкипер может продолжить свои подвиги. Так и вышло — он отразил два удара по воротам.

К вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву тоже сложно предъявлять претензии. Он взял удар Ивана Сергеева, когда, казалось, что все решено. Но шансом этим ЦСКА не воспользовался. В итоге новичок «Зенита» Роберт Ренан издевательским ударом поставил точку в этой истории.

Футболисты «Зенита» радовались так, словно выиграли Лигу чемпионов. А ярый болельщик клуба, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, выйдя на поле во время празднования, по-своему отметил победу команды.

«Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, И тлеет бывший Избирком». Дальше вы сами знаете. Поехали в "Зените", давай!»

К счастью, вели себя подобным образом только селебрити из культурной столицы. Фанаты команд друг друга не провоцировали, и конфликтов не было, хотя матч можно было посетить без Fan ID, и стадион в Казани собрал аж 40 тыс. человек.

После финального свистка было немного жаль главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, у которого даже голос дрожал: «Скажу, что я очень горд своей командой. Только мы знаем, чего нам стоило насобирать, как говорится, на стартовый состав. Просто очень, очень и очень обидно, очень обидно. Но я думаю, что мы это быстренько переживем, залижем раны, нужно двигаться, уже совсем скоро в путь. Начало чемпионата не за горой».

Возможно, это поражение армейцев все-таки заставит руководителей красно-синего клуба хотя бы подумать об усилении. Времени для этого предостаточно. Хотя ЦСКА показал, что даже этим составом может многое.

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