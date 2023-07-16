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Спасатели вызволили собаку из ямы с водой в Сарапуле

Упавшую в яму с водой собаку спасли в Сарапуле. Как сообщили в Поисково-спасательной службе Удмуртии, утром 16 июля им позвонила местная жительница, которая рассказала, что во время прогулки собака, не заметив яму, упала туда и сама выбраться не может.

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

На место прибыли специалисты Поисково-спасательного отряда №4 Сарапула и с помощью лестницы вытащили животное. Собаку передали хозяйке.

Отмечается, что спасатели помогают не только людям, но и попавшим в беду животным. Касательно питомцев специалисты оценивают серьезность ситуации и выезжают, если животное не может выбраться самостоятельно.

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