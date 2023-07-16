В Новосибирский облсуд поступила жалоба на приговор основателю похоронного дома «Некрополь»

Жалоба на приговор в отношении основателя похоронного дома «Некрополь» Сергея Якушина, осужденного посмертно за взятку, поступила в апелляционную инстанцию Новосибирского областного суда. Она будет рассмотрена 2 августа. Такая информация указывается в картотеке дел суда.

Согласно версии следствия, с февраля 2011-го по июль 2019 года Сергей Якушин передавал через посредника взятки заведующему моргом городской больницы, а тот со своей стороны рекомендовал родственникам умерших для организации и проведения похорон фирму «Некрополь». За восемь с половиной лет, подсчитали следователи, патологоанатому было выплачено свыше 1,2 млн руб.

По данным силовиков, во время следствия Сергей Якушин скрылся, его объявили в федеральный розыск. Его близкие это опровергали, утверждая, что он находится в одной из больниц по поводу заболевания раком. В ноябре 2021 года тяжело больного предпринимателя задержали в Санкт-Петербурге, конвоировали в Новосибирск и предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, наказание по ней — до 15 лет лишения свободы).

В марте 2022 года Заельцовский суд приступил к рассмотрению дела по существу. В июне того же года в самый разгар судебного следствия Сергея Якушин скончался. Дело могло быть прекращено, но родные обвиняемого ходатайствовали о продолжении слушаний, чтобы добиться оправдательного приговора и посмертной реабилитации.

19 апреля 2023 года по делу вынесли приговор. Суд признал Сергея Якушина виновным, назначил ему пять лет условно, но освободил от наказания в связи со смертью. После судебного заседания сын Сергея Якушина Родион заявил журналистам, что обжалует приговор и продолжит борьбу за честное имя отца.

Илья Николаев