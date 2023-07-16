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Мотоцикл и грузовик столкнулись в Завьяловском районе Удмуртии

В Завьяловском районе Удмуртии на 4 км дороги «Завьялово – Гольяны – Аэропорт» днем 15 июля произошло ДТП. Как сообщает ГИБДД республики, по предварительным данным, водитель мотоцикла Suzuki, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водителя мотоцикла и его пассажира с травмами госпитализировали. У мотоциклиста нет водительских прав, у него имелись признаки опьянения, а его пассажир был без мотошлема.

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