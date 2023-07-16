126 тонн кормов для животных отправили с начала года из Удмуртии в Грузию, Таджикистан и Узбекистан

Специалисты управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в июне-июле проконтролировало отправку с территории Удмуртии 106 т кормов для животных и птиц в Таджикистан, Узбекистан, Грузию. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, качество и безопасность продукции были подтверждены лабораторными исследованиями, она соответствует требованиям страны-импортера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего с начала 2023 года из Удмуртии вывезено 126 т кормов для животных и птиц в Грузию, Таджикистан и Узбекистан. В 2022 году экспортные поставки продукции в данные страны не осуществлялись.