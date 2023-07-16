В Перми на площади Карла Маркса отремонтируют дом, который собирались снести

В Перми на площади Карла Маркса проведут капремонт жилого дома по ул. Чернышевского, 23, на первом этаже которого раньше размещался магазин «Военторг». По сообщению краевого минЖКХ, работы предусматривают обновление крыши и фасада здания. Ранее для продления ул. Сибирской этот дом планировалось снести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

По всему периметру дома планируется установить плиты по технологии вентилируемых фасадов. В региональном фонде капитального ремонта отмечают, что это позволит не только преобразить внешний облик здания, но и сохранить дополнительное тепло внутри квартир. Такие фасады хорошо зарекомендовали себя в Губахе, Лысьве и Перми. На крыше заменят деревянные конструкции, кровельное покрытие из профилированного листа, а также слуховые окна. Дополнительно предусмотрена установка организованной водосточной системы. На все виды работ действует гарантия 5 лет. «В течение гарантийного срока, в случае выявления дефектов, подрядная организация устранит все недочеты за свой счет», – пояснили специалисты. Завершить обновление дома на Чернышевского планируется до конца года.

Дом на ул. Чернышевского, 23 был построен в 1964 году, ранее в нем располагался гарнизонный универмаг. В 2019 году стало известно о планах властей снести дом для продления ул. Сибирской от площади Карла Маркса до ул. Чкалова. В 2020 году администрация города отказалась от намерений сноса дома. По данным «Ъ-Прикамье», причиной стала высокая стоимость проекта, в том числе расселения дома.