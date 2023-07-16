Полицейские обнаружили почти килограмм пороха под Снежинском

В Челябинской области сотрудники полиции обнаружили у жителя древни Ключи под Снежинском почти 1 кг пороха. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Взрывчатое вещество было обнаружено во время оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». Во время осмотра хозяйственных построек на территории Снежинского городского округа в одной из них полицейские нашли около 800 граммов пороха, упакованного в металлические, стеклянные и картонные емкости. Вещество принадлежало 51-летнему жителю деревни Ключи. Разрешение на хранение пороха у него не было.

По словам южноуральца он приобрел порох незаконным способом, а затем хранил его без цели использования.

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