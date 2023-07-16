«На практике банки умеют убедить клиента в необходимости страхования жизни»

Госдума во втором чтении рассмотрит проект изменений в закон о потребительском кредите с учетом поправок, подготовленных Центральным банком. Среди прочего инициатива направлена против применяемой банками практики выдачи кредита под выгодный процент при выполнении заемщиками определенных условий. В частности, законопроект предусматривает, что при предоставлении кредита банк должен будет получить от заемщика письменное согласие на предоставление всех дополнительных услуг. При этом кредитор должен будет указать стоимость таких услуг и предусмотреть в форме соответствующего заявления возможность заемщику согласиться или отказаться от оказания ему допуслуг. Инициативу комментирует член ассоциации юристов России Светлана Зоранян.



Светлана Зоранян

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«Не уверена, что эти поправки выполнят ту функции, ради которой они разработаны. На практике банки умеют при оформлении потребительского кредита убедить клиента в необходимости страхования жизни, здоровья, застраховаться от потери работы. Я считаю, что они всегда найдут рычаг для того, как подвести к этому клиента. Тут можно говорить о том, что заемщики, зная об условиях, сознательно идут на такой шаг. Часто они рассчитывают воспользоваться периодом охлаждения и впоследствии расторгнуть договоры на допуслуги, но не учитывают, что тогда процент по договору повышается.

К нам как-то в фирму обратился мужчина, который купил автомобиль в салоне за 860 тыс. руб. Сделал первоначальный взнос 120 тыс. руб. Однако при изучении документов обнаружили, что кредитный договор он подписал на 1,2 млн руб., то есть дополнительные услуги составили столько же, сколько и сам кредит, и при этом в договоре были прописаны условия отказа от дополнительных услуг, а процентная ставка в таком случае повышалась с 11,4% до 15,1%. Сейчас судебная практика неоднозначная, суды неохотно поддерживают заемщиков и зачастую отказывают в части удовлетворить требования заемщика по снижению процентной ставки до первоначальной.

Но, боюсь, даже данные поправки не освободят заемщиков от дополнительных услуг, а, наоборот, усилят позиции банков, ведь оспаривать в суде письменное согласие на допуслуги я даже не представляю, как. И пока я не понимаю, как будет складываться практика в таких случаях».

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