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В Красноярске полицейские отыскали двух мальчиков, которые не ночевали дома

Пропавшие в Красноярске 10-летний и 13-летний мальчики найдены. Как рассказали в пресс-службе полиции, дети, по предварительным данным, всю ночь гуляли по Октябрьскому району, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас с детьми работают инспекторы по делам несовершеннолетних. На родителей мальчиков составили административный протокол, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ) им грозит штраф 100 до 500 руб.

По данным регионального главка МВД России, в ночь на 16 июля в полицию обратились две женщины с заявлением о пропаже их детей. Накануне вечером мальчики Вячеслав и Тимур ушли вместе гулять. Когда они не пришли домой, родители сначала попытались найти их самостоятельно.

Илья Николаев

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