Стали известны причины гибели пермского туриста в Челябинской области

По предварительным данным, турист из Пермского края погиб во время спуска на зиплайне через реку Ай в Челябинской области из-за нарушения правил на аттракционе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет 59.ru. 34-летний пермский турист прибыл вместе со своей семьей на реку Ай в Саткинском районе Челябинской области. Турист отправился на аттракцион зиплайн, представляющий собой спуск по воздуху на стальном канате с отрывом от земли. Считается, что в экстрим-парке были нарушены правила при запуске отдыхающих на аттракцион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Допустили на трос одновременно двух взрослых людей. Первой поехала женщина, за ней — мужчина. Трос прогнулся, и он на скорости врезался в металлическое ограждение в конце пути, — рассказал собеседник. При этом отдыхающие, которые раньше пользовались услугами парка, рассказывают о безопасности аттракциона.

Напомним, ранее стало известно, что на аттракционе зиплайн на реке Ай погиб мужчина. После произошедшего аттракцион закрыли.