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Коммерсантъ FM
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Министр образовании Турции сообщил о планах по развитию сотрудничества с Россией

Министр национального образования Турции Юсуф Текин сообщил, что Анкара намерена активно сотрудничать с Россией в образовательной сфере. По его словам, это обусловлено тем, что в РФ «очень высокий уровень образования».

«В Турции прекрасно знают, что в России очень высокий уровень образования. Поэтому мы планируем сотрудничать с российскими коллегами»,— заявил господин Текин в ходе мероприятия, которое было посвящено неудавшейся попытке госпереворота в Турции в 2016 году (цитата по «РИА Новости»).

По словам турецкого министра образования, между РФ и Турцией на данный момент уже налажено активно взаимодействие в образовательной сфере, этот опыт планируется существенно углубить и расширить.

Согласно данным Минобрнауки РФ, в программах двустороннего обмена с учебными заведениями Турции участвует несколько десятков российских вузов, в том числе столичные МГЛУ, РГГУ, МГУ, НИУ ВШЭ, МИФИ, а также ряд высших учебных заведений в Татарстане, Туве, Хакасии, Башкирии, Якутии и на Алтае.

Кроме того, в России действует ряд турецких научно-образовательных центров, занимающихся организацией двусторонних обменов, подготовкой тюркологов, проведением круглых столов, конференций, языковых курсов. Также между Москвой и Анкарой заключен договор о научно-техническом сотрудничестве, согласно которому осуществляются двусторонние научные проекты, обмен учеными, научно-технической информацией и документацией, проводятся научные мероприятия.

Александр Кислов

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